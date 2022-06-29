اليمن.. استئناف محادثات فتح الطرق خلال أسبوع

المصدر: عدن - البيان

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من المقرر أن تستأنف الأسبوع المقبل محادثات فتح الطرق بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بعد تعثر هذه المحادثات نحو أربعة أسابيع بسبب رفض الحوثيين مقترحات الأمم المتحدة بفتح طريق رئيسي إلى تعز المحاصرة وطريقين فرعيين. وعقب جولة قام بها مبعوث الأمم المتحدة في المنطقة.

وأعلنت مصادر يمنية عن استئناف المحادثات الخاصة بفتح الطرق إلى تعز وغيرها من المحافظات الأسبوع المقبل في عمّان، بعد يومين على تأكيد الجانب الحكومي أن الحوثيين برفضهم كل المقترحات أعادوا المحادثات إلى نقطة الصفر.

وكان المبعوث الأممي هانس غروندبورغ التقى رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، ومع كبير مفاوضي الحوثيين ⁦والمسؤولين العمانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي وناقش معهم تنفيذ الهدنة لا سيما أولوية فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى.

وأكد أن فتح الطرق أمر بالغ الأهمية لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وبناء الثقة. وشدد على الفرصة التي تتيحها الهدنة لتقديم إغاثة ملموسة لليمنيين في جميع أنحاء البلاد والبناء نحو تسوية سياسية.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكدا على أهمية استمرار الهدنة والتزام الحوثيين بتعهداتهم بفتح طرق إلى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ سبعة أعوام، وشددا على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار والانخراط في محادثات سياسية شاملة.

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