بعد تعطل سيارتهم .. وفاة 20 شخصاً عطشاً في الصحراء الليبية

المصدر: أ ف ب

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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا الأربعاء انتشال جثث 20 شخصاً قضوا عطشاً في الصحراء بالقرب من الحدود مع تشاد.

وأوضح جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة (الكفرة) في بيان صحافي، بأن "فريق الجهاز انتشل جثث 20 شخصاً وجدت في الصحراء، بعد تعطل سيارتهم ... وقضوا جميعاً عطشا".

وكانت السيارة متوجهة من دولة تشاد إلى ليبيا، وعُثر عليها على مسافة 310 كلم جنوب الكفرة، على بعد 120 كلم عن الحدود الليبية التشادية، وفقا للبيان.

ونشر الجهاز عبر صفحته في الفيسبوك، مقطع فيديو يظهر عدداً من الجثث بالقرب من سيارة رباعية الدفع وسط الصحراء، ويقوم عناصر الإسعاف بوضع الجثث في أكياس سوداء مخصصة لحفظ الموتى.

تتكرر حالات فقدان وموت المهاجرين في الصحراء الليبية الذين يعبرون الحدود البرية مع الدول المجاورة وتحديداً السودان والنيجر وتشاد.

وتعد مدينة الكفرة بعدد سكانها المحدود في أقصى جنوب شرق ليبيا، من أكثر المدن الحدودية التي تنشط فيها عمليات عبور المهاجرين غير النظاميين وعمليات التهريب بأنواعها، حيث يستغل المهربون الطبيعة الصحراوية القاحلة والحدود المترامية الأطراف التي تصعب مراقبتها.

وتم إعادة وإنقاذ 32 ألف مهاجر وفقدان ووفاة نحو ألف آخرين قبالة سواحل ليبيا خلال العام الماضي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ومنذ مطلع العام الجاري، تم اعتراض وإنقاذ أكثر من 9 آلاف وتسجيل وفاة 156 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، إلى جانب فقدان أكثر من 500 مهاجر، بحسب المنظمة.

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