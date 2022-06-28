مأساة في ميناء العقبة بعد تسرب غاز سام

المصدر: عمان - وكالات

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لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب 251 جرّاء تسرب غاز سام إثر سقوط حاوية تحوي مواد شديدة السمية من باخرة في ميناء العقبة جنوبي الأردن.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية في تصريح صحافي إن «عدد الوفيات جراء تسرب الغاز في ميناء العقبة (328 كيلومتراً جنوب عمان) ارتفع إلى 10 وأكثر من 200 إصابة».

بيان «التعاون الخليجي»

وأكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوفه إلى جانب المملكة الأردنية عقب الحادث. وأعرب الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان له «عن خالص تعازيه للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً بضحايا ميناء العقبة جراء تسريب صهريج الغاز، الذي تسبب في وقع عدد من الوفيات والإصابات». وأكد وقوف مجلس التعاون «مع الحكومة والشعب الأردني، في هذه اللحظات العصيبة، مقدماً تعازيه ومواساته لأسر الضحايا».

30 طناً

وبثت قناة «المملكة» الرسمية مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط حاوية بيضاء قالت وسائل إعلام محلية إنها تحوي 30 طناً من الغاز السام، أثناء حملها برافعة لوضعها داخل باخرة ترسو في الميناء، كما أظهرت اللقطات اصطفاف عدد من الشاحنات وهي تحمل صهاريج مماثلة في طابور طويل عند المرفأ لحظة سقوط الحاوية ووقوع الانفجار، ما أدى إلى تسرب مادة غازية صفراء اللون امتدت في الجو لعشرات الأمتار.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية أردنية عناصر من الأمن والدفاع المدني وكوادر طبية وهم يرتدون أقنعة في الميناء بالإضافة إلى سيارات الإسعاف.

ونقلت قناة «المملكة» الرسمية عن المدير العام السابق لشركة تشغيل الموانئ محمد المبيضين، قوله إن «المعلومات المتوافرة لدي تشير إلى وجود باخرة على الرصيف رقم 2 في الميناء الجديد كانت تريد تحميل ما يقارب 20 صهريجاً من مادة الغاز المسال وهذا الغاز فيه نسبة كلور عالية جداً».

وأوضح أن «هذا الغاز يعد من الغازات الثقيلة وليس من السهل أن تتحرّك غيمته الغازية مثل الغازات الأخرى لكونه غازاً ثقيلاً يتركز بالمنطقة ويتأثر باتجاه الريح».

وصرّح نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الحاج حسن لقناة «المملكة» الرسمية أن «حبلاً حديدياً يحمل حاوية تحوي مادة سامة انقطع، ما أدى إلى وقوع المادة السامة وتسرّبها».

توجيهات للوقاية

من جهته، قال مدير صحة العقبة جمال عبيدات إن «المستشفيات في العقبة ممتلئة، ولا يمكنها استقبال الحالات»، مشيراً إلى أن «حالة المصابين الموجودين في المستشفيات بين المتوسطة والحرجة». ودعا سكان العقبة «للبقاء في بيوتهم وإغلاق النوافذ من باب الاحتياط»، مشيراً إلى أن «المادة الموجودة في الجو حرجة جداً».

وتوجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ووزير داخليته مازن الفراية إلى العقبة للوقوف على تداعيات الحادث، حسب قناة «المملكة».

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