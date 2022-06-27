ما هو الغاز الأصفر المتسرب بميناء العقبة في الأردن؟

المصدر: البيان

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شهد ميناء العقبة الأردني، اليوم، حادثة تسرب غاز خلفت ضحايا وإصابات.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة مشهد تسرب الغاز ذي اللون الأصفر، الذي تسبب في وفاة 10 أشخاص وإصابة 251 آخرين.

وبحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، فإن الغاز المتسرب من صهريج ميناء العقبة هو غاز الكلورين.

والكلورين هو غاز أصفر مخضر له رائحة مميزة تشبه رائحة المادة المبيِّضة، وهو أثقل من الهواء بثلاثة أضعاف تقريباً، وبالتالي فهو يتجمع في المناطق المنخفضة، وهو غير قابل للانفجار، إلا أنه قد يعزز الانفجار للمواد الأخرى.

ونظراً لكون الكلورين غازاً، فإن سبيل التعرُّض الأكثر احتمالاً له هو الاستنشاق وتعرض العينين.

وقد تحدث الإصابة الجلدية تلو التعرض لغاز مكثف أو من الاقتراب كثيراً لموقع إطلاق الغاز المسال تحت الضغط.

وتظهر أعراض التخرش على الأغشية المخاطية بسرعة، برغم وجود آثار متأخرة على الرئتين، وتعتمد شدة التأثيرات على تركيز وعلى مدة التعرض.

ويسبب الكلورين حروقاً كيميائية لكل أنسجة الجهاز التنفسي التي يلامسها، ويمكن التعرف إليه من خلال رائحته اللاذعة والمهيجة التي تشبه رائحة التنظيف «التبييض».

ومن أهم مكونات هذا الغاز كلوريد الصوديوم (الملح)، ويعتمد خطره على مدى قرب الأشخاص منه والكمية التي أطلقت وتركيزها والفترة الزمنية لتعرض الأشخاص له.

ويؤثر غاز الكلور في الهواء على العين والجلد والجهاز التنفسي، فهو يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وحدوث احمرار وقروح بالجلد، وحرقة في الأنف والحلق والعين، وسعال وصعوبات في التنفس.

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