ارتفاع حصيلة حادثة تسرب الغاز في جنوب الأردن إلى 10 وفيات

المصدر: وكالات

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ارتفعت حصيلة حادثة تسرب غاز سام إثر سقوط صهريج في ميناء العقبة في جنوب الأردن مساء اليوم، إلى 10 وفيات وأكثر من 200 جريح، حسبما أفاد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام.

وقال الوزير فيصل الشبول، وهو أيضاً المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية لوكالة فرانس برس، إن "عدد الوفيات من جراء تسرب الغاز في ميناء العقبة ارتفع إلى 10 وأكثر من 200 إصابة".

وتوجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ووزير داخليته مازن الفراية إلى العقبة للوقوف على تداعيات الحادث، حسب قناة "المملكة" الرسمية.

وأفادت حصيلة أولية عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة 251 آخرين، بحسب الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي في بيان في وقت سابق إنه "وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم (الإثنين)، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وبحسب السرطاوي فإن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة" مع الحادثة.

وبحسب مصادر رسمية أردنية، فإن الصهريج المحمل بالغاز السام سقط من باخرة وتم إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة.

ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر.

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