5 وفيات و234 إصابة بتسرب غاز سام من صهريج في العقبة

المصدر: وكالات

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توفي خمسة أشخاص وأصيب 234 آخرون من جراء تسرب غاز سام نتج عن سقوط صهريج معبأ بمادة غازية سامة في أثناء نقله، حسب موقع "عمون".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة.

وأضاف أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.

وأخلت الأجهزة الأمنية الشاطئ الجنوبي، ومازال التعامل جارياً مع الحادثة.

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