درجات حرارة قياسية في تونس تتسبب بحرائق في الغابات والحقول

المصدر: د ب ا

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تكافح فرق الإطفاء لإخماد حريق اندلع في جبل غرب تونس، ومنعه من الوصول إلى المناطق السكنية في وقت تشهد فيه البلاد درجات حرارة قياسية.

واندلع الحريق في جبل المرة بمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة ظهر أمس الأحد، وأتى على نحو 156 هكتارا من المساحات الغابية، وفق ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء(وات).

وقال العميد بالحماية المدنية معز بن خليفة إن عمليات الإطفاء لا تزال متعثرة حتى اليوم الإثنين برغم مشاركة 11 شاحنة إطفاء وطائرة، بسبب الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.

وتعمل فرق الإطفاء على محاصرة النيران ومنع وصولها إلى التجمعات السكنية المجاورة.

وتشهد تونس درجات حرارة عالية وسجلت أمس مستوى قياسيا في ولاية باجة بـ5ر47 درجة تسببت أيضا في اندلاع حرائق بحقول للحبوب في الجهة.

ويتوقع أن تصل موجة الحر اليوم في أقصاها إلى 49 درجة في ولاية توزر جنوب شرق البلاد على أطراف الصحراء مع هبوب رياح ساخنة.

وتجتاح تونس سنويا موجات حر وحرائق خلفت أضرارا بالمحاصيل الزراعية والمساحات الغابية بالمرتفعات بسبب الآثار الواضحة والمتفاقمة للاحتباس الحراري.

وتونس من بين الدول المهددة في شمال أفريقيا وحوض المتوسط بشح المياه وتقلص الموارد المائية نتيجة موجات الجفاف المتكررة.

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