الرئيس المصري يقوم بجولة خليجية تشمل سلطنة عمان والبحرين

المصدر: وام

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يقوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بجولة خليجية تقوده إلى سلطنة عمان ومملكة البحرين، وذلك في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي سيبحث خلال الجولة، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

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