مصر.. موعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة

المصدر: البيان

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كشف المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، العميد خالد الحسيني، عن موعد نقل كامل الوزارات والموظفين من القاهرة إلى المدينة الجديدة.

وأكد الحسيني أن "جميع الوزارات موجودة في العاصمة بشكل نسبي لحين إتمام عملية الانتقال"، لافتاً إلى أن "الانتقال بشكل كامل للوزارات والموظفين سيكون بنهاية العام".

وأوضح في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، ونقلتها "المصري اليوم"، أن "الحركة لا تهدأ في العاصمة الإدارية الجديدة، ونسب التنفيذ في الأحياء السكنية بداية من الحي السكني الأول وحتى الحي السادس تتراوح بين 70 و90%".

ولفت إلى أن "نسب التنفيذ في الحي الحكومي تجاوزت 98%، ونعمل على عملية الربط فيما يتعلق بالبنية التحتية الذكية".

وقال الحسيني إن "جميع المشروعات في العاصمة الإدارية مستمرة ولم تتوقف وبلا انخفاض في معدلات الأداء، ومعدلات العمل في العاصمة تمضي بوتيرة متسارعة"، وأشار إلى أن الأهم من مشروع الحي الحكومي هو إنشاء محاور للوصول من وإلى العاصمة.

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