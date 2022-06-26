«الضيف الأصفر» يزعج مطارات العراق مجدداً

المصدر: بغداد - كونا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وكالة الأنباء العراقية أمس السبت تعليق الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف الدوليين، وذلك بسبب موجة غبار شديدة تجتاح العديد من المحافظات العراقية.

وذكرت الوكالة أن المطارين علقا الرحلات الجوية بسبب موجة الغبار التي تضرب عدداً من المحافظات، بينها العاصمة بغداد، ومحافظة النجف. وتعرض العراق هذا الصيف للعديد من موجات الغبار التي تتراجع معها الرؤية بشكل كبير، ما يضطر المطارات في كل مرة إلى تعليق الرحلات الجوية إلى حين تحسن الظروف الجوية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز