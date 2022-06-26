عبد الله الثاني: نعمل على أن تتصدر القضية الفلسطينية جدول زيارة بايدن للمنطقة

المصدر: عمّان - كونا

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أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد أن المملكة في اتصال مستمر مع الجانب الأمريكي وتعمل على أن تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة الشهر المقبل.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، حيث أكد العاهل الأردني أن المملكة ستدعم بكل طاقتها حقوق الفلسطينيين. وأكد الملك عبد الله مركزية القضية الفلسطينية خلال مشاركته في القمة المشتركة بمدينة جدة التي تشمل أيضاً دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة ومصر والعراق، مشدداً على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

ووفق البيان، أكد العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني أن الخطوة المطلوبة في الوقت الحالي هي وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات مستقبلاً. وشدد الملك عبد الله على أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد العاهل الأردني تأكيده على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك، لافتاً إلى أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

ونقل البيان عن الرئيس الفلسطيني تثمينه مواقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيداً بالجهود الأردنية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس والدفاع عنها من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

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