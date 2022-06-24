العاهل الأردني: «ناتو» عربي قادم لحماية المنطقة

المصدر: عمّان - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن العمل جار من أجل تشكيل جبهة من مجموعة دول عربية لحماية المنطقة، لافتاً إلى أن بلاده ستكون من أوائل الدول التي تدعم تشكيل «ناتو» خاص بالشرق الأوسط. وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية ستنشر الأسبوع المقبل، أن زيارته إلى مصر وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن تهدف إلى بحث أمن المنطقة ومساعدة بعضنا البعض.



وفي سياق آخر، حذر الملك عبد الله الثاني من أن تراجع دور روسيا في سوريا، يزيد المخاطر الأمنية، لافتاً إلى أن تنظيم داعش عاد للظهور مجدداً. كما نبه الملك الأردني إلى أن الميليشيات في سوريا زادت من عمليات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود. ولفت إلى أن عمّان «تنظر إلى الوجود الروسي على الأراضي السورية كعنصر إيجابي، حيث كان مصدر استقرار خلال السنوات الأخيرة». وتابع قائلاً «من وجهة نظر أردنية، لقد شكل الوجود الروسي عامل تهدئة. أما عن الصراع الروسي الأوكراني، فرأى أنه على الرغم من أنه بعيد بعض الشيء عن الأردن، إلا أن استمراره يزيد من عدم الاستقرار عامة، لا سيما في ما يتعلق بتبادل السلع». لكنه اعتبر أن «الأثر الإيجابي لتلك التحديات، هو الدفع نحو التحاور بين الدول العربية لإيجاد الحلول كما تفعل مختلف الدول الآن».



إلى ذلك، أشار إلى أن المشاريع الإقليمية بين الدول العربية، توفر الفرص للجميع، لكنه أضاف «إذا كانت إحدى الدول تواجه التحديات، فإن ذلك سيعطّل تلك المشاريع». وأعرب عن أمله بأن يظهر خلال هذا العام توجه جديد في المنطقة، نحو التواصل والعمل المشترك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز