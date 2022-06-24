أبين تطلق حملة عسكرية شاملة لتطهيرها من الإرهاب

المصدر: عدن - البيان

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أعلنت أجهزة الأمن في أبين اليمنية إطلاق حملة شاملة لتطهير المحافظة من العناصر الإرهابية غداة مقتل عشرة جنود في هجومين إرهابيين وقعا في المحافظة، وفي شبوة المجاورة، فيما أعلنت قوات الحزام الأمني في محافظات أبين وعدن ولحج جاهزيتها للمشاركة في هذه الحملة.

وعقب الدعوة التي أطلقها مدير أمن محافظة أبين علي الكازمي لقوات الحزام الأمني والمقاومة، للمشاركة في معركة تأمين مديريات المحافظة من التنظيمات الإرهابية، وجهت القيادة العامة للحزام الأمني قواتها في أبين وعدن‬ ولحج بأن تكون على أهبة الاستعداد القتالي، لمواجهة العناصر الإرهابية‬ في أبين، وقالت إنها بانتظار التوجيهات، لمحاربة الإرهاب إلى جانب قوات الأمن العام في المحافظة حتى تطهير جبالها ووديانها وسواحلها.

إدارة أمن محافظة أبين، التي دعت كافة المكونات ورجال القبائل وجميع الشرفاء من أبناء المحافظة إلى الوقوف ومساندة القوات الأمنية والعسكرية بكافة تشكيلاتها في المعركة المقبلة ضد الإرهاب قالت إنها بصدد إطلاق عملية عسكرية شاملة ضد عناصر تنظيم القاعدة وتطهير المحافظة من العناصر الإرهابية، بعد وقت قصير من مقتل خمسة من منتسبي قوات الجيش على يد مسلحين من تنظيم القاعدة الإرهابي.

ووفق ما قاله مصدر عسكري، فإن 10 من عناصر الجيش قتلوا وجرح آخرون في عمليتين إرهابيتين منفصلتين، ارتكبتهما عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، في محافظتي أبين وشبوة، حيث استهدفت العناصر الإرهابية عدداً من أفراد القوات المسلحة في محافظة أبين كانوا متوجهين في مهمة موكلة إليهم، في كمين نصب على الطريق الساحلي بين منطقتي أحور والخبر، ونتج عن ذلك مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين، في حين اختطفت العناصر الإرهابية اثنين من الجرحى مع السيارة التي كانوا يستقلونها، ثم قامت بتصفيتهم قبل أن تتمكن قوة عسكرية تم إرسالها للتعزيز من ملاحقة تلك العناصر الإرهابية، واستعادة الطقم وجثامين الضحايا. وفي شبوة، ذكر المصدر: أن خمسة من أفراد القوات المسلحة قتلوا وجرح آخرون، في هجوم إرهابي استهدف أفراداً من قوات اللواء الثاني دفاع شبوة أثناء قيامهم بواجبهم في النقطة الأمنية الواقعة على المدخل الشرقي لمدينة عتق، عاصمة المحافظة، ونتج عن ذلك الاعتداء الإرهابي مقتل خمسة وجرح آخرين.

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