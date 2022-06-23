مقتل عشرة جنود بهجومين إرهابيين في اليمن

المصدر: عدن - البيان

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قتل عشرة جنود يمنيين وأصيب آخرون في هجومين إرهابيين وقعا في محافظتي شبوة و أبين جنوبي البلاد، فيما طلبت إدارة أمن محافظة أبين جميع الوحدات الأمنية المشاركة في تأمين المحافظة من أنشطة العناصر الإرهابية.



ووفق ما جاء عن مصدر عسكري أن 10 من عناصر الجيش قتلوا وجرح آخرون في عمليتين إرهابيتين منفصلتين ارتكبتهما عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، في محافظتي أبين وشبوة. حيث استهدفت العناصر الإرهابية عدداً من أفراد القوات المسلحة في محافظة أبين كانوا متوجهين في مهمة موكلة إليهم، في كمين نصب لها على الطريق الساحلي بين منطقتي أحور والخبر، ونتج عن تلك العملية مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين، في حين قامت العناصر الإرهابية باختطاف اثنين من الجرحى مع السيارة التي كانوا يستقلونها ثم قامت بتصفيتهم قبل أن تتمكن قوة عسكرية تم إرسالها للتعزيز من ملاحقة تلك العناصر الإرهابية واستعادة الطقم وجثامين الضحايا.



وفي محافظة شبوة، ذكر المصدر أن خمسة من أفراد القوات المسلحة قتلوا وجرح آخرون، في هجوم إرهابي استهدف أفراداً من قوات اللواء الثاني دفاع شبوة أثناء قيامهم بواجبهم في النقطة الأمنية الواقعة على المدخل الشرقي لمدينة عتق، عاصمة المحافظة، ونتج عن ذلك الاعتداء الإرهابي مقتل خمسة وجرح آخرين.



من جهته دعا مدير أمن محافظة أبين علي الكازمي، قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، للمشاركة في معركة تأمين مديريات المحافظة من التنظيمات الإرهابية، كما دعت كافة المكونات ورجال القبائل وجميع الشرفاء من أبناء المحافظة إلى الوقوف ومساندة أبطال القوات الأمنية والعسكرية بكافة تشكيلاتها في المعركة المقبلة ضد الإرهاب.



وتوعدت إدارة الأمن بإطلاق عملية عسكرية شاملة ضد عناصر تنظيم القاعدة وتطهير المحافظة من الإرهاب، داعية كل شرفاء المحافظة وقبائلها بمختلف أطياف المجتمع إلى الوقوف مع أبطال القوات الأمنية والعسكرية في المعركة المقبلة. وقالت إن أياديها ممدودة لقوات الحزام الأمني لطي الخلافات والانقسام وتوحيد الجهود، والعمل معاً لاستئصال بذرة الإرهاب.

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