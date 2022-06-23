العليمي يتعهد بحل أزمة الكهرباء في عدن

المصدر: (عدن - البيان)

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أنه يتفهم أسباب الاحتجاجات التي شهدتها مدينة عدن خلال الأيام الأخيرة بسبب تردي خدمات الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود وتعهد ببذل كل جهد لعمل ما يمكن عمله.

وفي رسالة وجهها إلى اليمنيين قال العليمي: "تابعت بألم شديد واهتمام بالغ الاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن الحبيبة وأتفهم أسبابها ومبرراتها، وأعدكم أني وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي سنبذل كل جهد لاتخاذ كل ما يمكن عمله. وتعهد ببذل المزيد من الجهود لأجل الحصول على مساعدات استثنائية عاجلة من الأشقاء للتخفيف من هذه الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء.

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