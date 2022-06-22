اتفاق ثلاثي لتوريد الغاز المصري للبنان عبر سوريا

المصدر: دبي - البيان، بيروت - وكالات

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وقّعت مصر ولبنان وسوريا اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتتضمن الاتفاقية نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان عبر سوريا عبر خط الغاز العربي.

وبحضور وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، وقّعت المديرة العامة لمنشآت النفط في لبنان أورور فغالي ورئيس مجلس إدارة شركة «إيجاس» المصرية مجدي جلال ومدير عام المؤسسة العامة للنفط السورية نبيه خرستين في بيروت العقد الذي يفترض أن يموله البنك الدولي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فياض قوله خلال مؤتمر صحافي مشترك: «تنطلق أهمية هذا العقد على المستوى الوطني من كونه سيؤمن عند تنفيذه تغذية كهربائية تصل إلى أربع ساعات إضافية في لبنان (...)، وذلك بأفضل كلفة على الإطلاق»، مشيراً إلى أن «توقيع هذا العقد يأتي استكمالاً للاتفاقية التي تمت منذ أشهر مع الأردن وسوريا».

وبموجب الاتفاقية، ستضخ مصر الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكنها أن تضيف حوالي 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يومياً.

البنك الدولي

وتنتظر مصر ولبنان وسوريا خلال الفترة المقبلة الحصول على موافقة البنك الدولي لتمويل قيمة الغاز المصدر، بجانب استثناء مصر من عقوبات قيصر المفروضة على دمشق.

ووقّع لبنان في يناير عقداً مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في وقت كان يجري مباحثات مع مصر لاستيراد الغاز. وسيموّل البنك الدولي أيضاً الاتفاق مع الأردن. ومن المفترض، وفق العقد الموقع مع الأردن أن يحصل لبنان على ساعتي طاقة إضافيتين يومياً.

وعبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري، يطمح لبنان إلى توفير ما بين ثماني إلى عشر ساعات تغذية يومياً.

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