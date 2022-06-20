تونس.. مسودة الدستور بين يدي الرئيس اليوم

المصدر: تونس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتسلم الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، مسودة الدستور التونسي الجديد، التي ستعرض على الاستفتاء الشعبي المباشر، في الخامس والعشرين من يوليو المقبل. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة دستور الجمهورية الجديدة، الصادق بلعيد، أنه سيسلم مسودة الدستور إلى الرئيس سعيد، اليوم الاثنين، خلال لقاء بينهما بقصر قرطاج. وبيّن أن «الفرق بين الدستور الجديد ودستور 2014، هو أن الأخير لم يهتم بالمسائل الاقتصادية»، مؤكداً أن «الدستور الجديد، خصص بابه الأول للمسائل الاقتصادية، بهدف النهوض بالاقتصاد، وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين».

وقال أمين محفوظ، وهو أحد أعضاء لجنة الصياغة، وأستاذ القانون الدّستوري بالجامعة التونسية، إنّ ما أسماه بـ «دستور قرطاج»، سيكون جاهزاً في الأجل المحدّد، وسيسلّم الاثنين إلى الرئيس قيس سعيد، مشدداً على أنه «سيكون دستوراً ديمقراطيّاً»، وفق تعبيره، ولأول مرة، سيضم الدستور التونسي باباً خاصاً بالاقتصاد، حيث بيّن الصادق بلعيد، أن ملامح مسودة الدستور الجديد، التي يسعى لإعدادها أعضاء اللجنتين القانونية والاقتصادية، أو ما سماها بـ: «الهيئة الوطنية من أجل تونس جديدة، ستكون مبنية على منظومة لبناء تونس الجديدة»، لافتاً إلى أن هذه المنظومة، تركز على بناء اقتصاد البلاد، لتحسين الوضعية الاجتماعية للأغلبية الساحقة في البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز