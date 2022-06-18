خروقات حوثية للهدنة ومقتل 4 جنود يمنيين

المصدر: عدن - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل أربعة أفراد من قواته وإصابة خمسة آخرين «إثر خروقات للهدنة ارتكبها الحوثيون في عدد من جبهات القتال».

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان إن الحوثيين ارتكبوا يوم أمس الجمعة 117 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف الشامل لإطلاق النار، وفق نص البيان.

وتوزعت الخروقات، وفقاً للبيان، «بين 34 خرقاً في جبهات محور تعز (شمال غرب)، و31 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة (غرباً)، و21 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و19 خرقاً في جبهات محافظة حجة (شمالاً)، و10 خروقات في جبهات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب (شرقاً)، وخرقين في محور الضالع (جنوبي البلاد)». وأوضح البيان أن تلك الخروقات تنوعت «بين إطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا، وبالمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيرة المفخخة وبالقناصة».

يشار إلى أنه مطلع الشهر الجاري أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة أطراف الصراع في البلاد على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء الهدنة السابقة التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز