الجزائر وفرنسا.. رغبة مشتركة لتعميق العلاقات

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

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أعرب الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية السبت، عن رغبتهما في «تعميق» العلاقات بين البلدين، وفق ما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان.

وتناول الرئيسان خلال المكالمة «العلاقات الثنائية، مؤكديْنِ عزمهما على تعميقها، لا سيما بعد إعادة انتخاب الرئيس ماكرون لولاية جديدة»، وفق المصدر نفسه. كما تناول تبون وماكرون «عدة ملفات، على رأسها ملفَّا الساحل والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك».

وتأتي المكالمة عشية الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وكان الرئيس الجزائري هنأ إيمانويل ماكرون نهاية أبريل الماضي بتجديد انتخابه، ودعاه إلى زيارة الجزائر لتعزيز العلاقات بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في وقت سابق وخلال زيارة خاطفة للجزائر منتصف أبريل الماضي على أنه «لا غنى» عن التعاون بين البلدين من أجل استقرار المنطقة.

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