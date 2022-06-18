قمة شرم الشيخ.. تأكيد مصري بحريني على ضرورة إحلال السلم ومكافحة الإرهاب

المصدر: شرم الشيخ - بنا

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أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المتبادل، وأكدا على أهمية بذل كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب، معربين عن الترحيب بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي الملك حمد بن عيسى في مدينة شرم الشيخ، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة، وسبل دعم وتعزيز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين في كافة المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة، وأعرب الملك حمد بن عيسى عن شكره وتقديره للرئيس المصري على جهوده في تعزيز العلاقات البحرينية المصرية، ورحب به وبزيارته لمصر، مشيداً بروابط الأخوة وعلاقات التعاون المتميزة مع البحرين وبمواقفها العربية الأصيلة تجاه مصر وشعبها.

وأكد الملك حمد بن عيسى عن اعتزاز المملكة قيادةً وشعباً بعلاقاتها الوثيقة مع مصر، والتي تزداد قوةً ورسوخاً، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز أوجه التعاون واستمرار التشاور والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات، وأثنى على الدور المحوري لجمهورية مصر العربية في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية وقضاياها العادلة وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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