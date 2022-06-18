الجيش الموريتاني يحقق في ملابسات انفجار بمستودع للذخيرة

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الموريتاني في بيان صحفي أن انفجارا بمستودع للذخيرة جنوب البلاد وقع الجمعة وأنه فتح تحقيقا لمعرفة الأسباب والملابسات.

وأوضح الجيش أن مستودع الذخيرة تابع للكتيبة 71 المتواجدة في مدينة بوكي في المنطقة العسكرية السابعة (270 كلم جنوب العاصمة نواكشوط).

وأضاف أن الانفجار "لم يتسبب في أضرار بشرية"، ولم يذكر تفاصيل عن حجم الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار.

ووقعت انفجارات سابقا بمناطق جنوب البلاد أغلبها كان بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

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