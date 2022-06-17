السودان: تقييم جديد لبرنامج الأغذية العالمي حول الأمن الغذائي يؤكد تزايد الجوع

المصدر: (الخرطوم - د.ب.أ)

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أعلن برنامج الأغذية العالمي أمس أن ثلث مواطني السودان يواجهون خطر الجوع بسبب التغيرات المناخية وتداعيات الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البرنامج القول في تقييم جديد إن الوضع سوف يتفاقم ما بين الآن وسبتمبر المقبل.

حيث سوف يؤدي لتصنيف 40 في المئة من تعداد سكان السودان البالغ عددهم 44 مليون نسمة على أنهم «يعانون من انعدام الأمن الغذائي».

وقال مدير البرنامج في السودان إيدي روي «علينا أن نتحرك سريعاً لتجنب زيادة مستويات الجوع وإنقاذ الأرواح التي تضررت بالفعل».

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