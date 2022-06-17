قتيل بتجدد الاحتجاجات في السودان

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

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أكدت لجنة أطباء السودان المركزية، أمس، مقتل أحد المتظاهرين في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم خلال احتجاجات جديدة للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة الذين تسببوا في مقتل محتجين.

وأكدت اللجنة في بيان مقتل متظاهر لم يتم التعرف على بياناته، إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، يرجّح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الأمن في مدينة أم درمان، وفق نص البيان.

وخرج مئات المحتجين في وسط الخرطوم وفي حي بري شرق العاصمة وفي أم درمان غرب النيل إضافة إلى مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة. وترفض لجان المقاومة وعدد من القوى الفاعلة الانخراط في الحوار الذي دعت له الآلية الثلاثية.

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