المؤبد لعضوين بحزب الله في قضية اغتيال الحريري

المصدر: (لايدسندام «هولندا»، بيروت - أ.ف.ب)

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حكمت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، أمس، على اثنين من أعضاء حزب الله غيابياً بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصاً بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في هجوم عام 2005. وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ «غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها».

وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانت في العاشر من مارس الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي. وفي الاستئناف أدينا خصوصاً بالتآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل المتعمد. وقالت هردليكوفا إن الرجلين كانا «يدركان تماماً أن الاعتداء المخطط له في وسط بيروت سيقتل رفيق الحريري وآخرين». وأشارت إلى أنهما تصرّفا مع سبق الإصرار وتمت إدانتهما بجرائم «شديدة الخطورة» و«شنيعة تماماً» أدت إلى «إغراق الشعب اللبناني في حالة من الرعب».

وبعيد صدور الحكم أصدر نجل الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري تعليقاً على تويتر جاء فيه: «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم».

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