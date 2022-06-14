تطورات الهدنة اليمنية أمام مجلس الأمن اليوم

المصدر: (عدن - البيان)

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فيما يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن محاولاته الأخيرة لانتزاع موافقة الحوثيين على اقتراحاته بفتح الطرق إلى مدينة تعز، ينتظر أن يعقد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً دورياً لمناقشة الحالة اليمنية يستمع فيها إلى إحاطة من المبعوث الأممي عن التطورات المتعلقة بالهدنة وجهود تثبيتها كما سيستمع إلى منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن الوضع الإنساني إلى جانب الترتيبات المتعلقة بالبدء بتفريغ حمولة ناقلة النفط السفينة «صافر» إلى سفينة أخرى لتجنب انفجارها والتسبب بكارثة بيئية.

وذكرت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» أن مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ عاد للقاء ممثلي الجانب الحوثي في محادثات فتح الطرق بعد تدخل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لدى أطراف إقليمية للضغط عليهم للقبول بخطته قبل ساعات على الموعد المقرر لانعقاد جلسة مجلس الأمن لاستعراض التطورات الجارية في اليمن بعد انقضاء شهر على آخر جلسة عقدها المجلس بهذا الخصوص. وقالت المصادر إن اللقاءات التي عقدها المبعوث مع قادة الحوثي في زيارته إلى صنعاء فشلت في إقناعهم بقبول اقتراحاته بشأن فتح عدد من الطرق إلى مدينة تعز إضافة إلى طريق يربط محافظة إب بمحافظة الضالع وصولاً إلى عدن وطريق يربط محافظة لحج بمديرية الراهدة في محافظة تعز.

في غضون ذلك، فشلت الأمم المتحدة في البدء بعملية إفراغ ناقلة النفط «صافر» وفق الخطة التي وضعتها من قبل والتي كان يفترض أن يبدأ العمل فيها مطلع الشهر الجاري، ولكن المنظمة الدولية أعادت الأسباب إلى عدم الحصول على المبالغ المالية اللازمة لذلك، إذ يفترض أن يتم استئجار ناقلة نفط أخرى لإفراغ حمولة السفينة «صافر» في عملية يفترض أن تمتد بين ستة أشهر وثمانية عشر شهراً. إلى ذلك، كشف مرصد حقوقي يمني مستقل، أمس، عن نشر الحوثيين ألغاماً بحرية في محيط خزان صافر النفطي، الذي يحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مهددة بالتسرب بسبب عدم خضوعه للصيانة منذ سنوات، ما ينذر بحدوث أسوأ كارثة بيئية في التاريخ.

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