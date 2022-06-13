الجفاف يجبر 805 آلاف صومالي على النزوح

المصدر: مقديشو- د ب أ

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أجبر الجفاف المتواصل في الصومال 805 آلاف شخص على النزوح من منازلهم حتى نهاية مايو الماضي.

وقال مكتب تنسيق الإغاثة الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل أكثر من 33 ألف لاجئ، بسبب الجفاف الشهر الماضي، بزيادة 28 في المئة عن أبريل. وكان الصوماليون قد بدأوا بالفرار من المنطقة في يناير 2021.

وتواجه الصومال وغيرها من الدول في المنطقة أسوأ موجة جفاف خلال عقود.

وكانت منظمات الإغاثة تحذر من مجاعة قريبة لعدة أشهر، وتشير أرقام الحكومة الصومالية إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص من سكان البلاد البالغ عددهم 16 مليون نسمة سوف يواجهون خطر المجاعة.

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