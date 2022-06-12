فشل مسعى أممي في إقناع الحوثيين بفتح منافذ تعز

المصدر: عدن - البيان

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مع استئناف مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ لقاءاته مع الجانب الحكومي كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أن المبعوث الأممي فشل في إقناع الحوثيين باقتراحاته الخاصة بفتح منافذ إلى مدينة تعز المحاصرة منذ سبع سنوات.

وفي كلمة ألقاها في الجامعة العربية، ذكر العليمي أن المبعوث الأممي زار صنعاء قبل يومين ولم يستطع إقناع قادة الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم بفك الحصار عن تعز والمحافظات الأخرى، مشيراً إلى حالة من الإحباط من إمكان تحقيق السلام مع «جماعة إرهابية كرست جهودها ومنابرها للتعبئة والموت وليس للحياة». وقال إن الجانب الحكومي أوفى بوعوده في تسيير الرحلات التجارية بين صنعاء وعمّان والقاهرة «في حين لا تزال بالكامل طرق تعز والمحافظات الأخرى تحت الحصار الحوثي».

وأضاف: في الشهر الأول للهدنة دخلت سفن الوقود كافة عبر ميناء الحديدة من دون وفاء الحوثيين ببند إيداع المرتبات وتسليمها وصرفها في مناطق سيطرة الميليشيا.

إنقاذ صافر

وقال إنه يتطلع لدور فاعل للجامعة العربية من أجل فتح معابر تعز والمدن الأخرى وإنقاذ الناقلة صافر من الانهيار، معبراًَ عن أمله بمبادرة من الجامعة للترتيب لاجتماع عربي ودولي لإعادة إعمار اليمن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية ومجلس التعاون الخليجي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة وبعد أسبوعين من اللقاءات مع ممثلي الجانب الحكومي والحوثيين اقترح حلاً وسطاً للمنافذ المؤدية إلى مدينة تعز ومن بينها طريق رئيس وطريقان فرعيان، إضافة إلى الطريق الذي يربط محافظة لحج بمنطقة الراهدة في المحافظة ذاتها وطريق يربط بين محافظة الضالع ومحافظة إب.

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