الخارجية المصرية تعلن الإفراج عن الطالبين المختطفين بجنوب إفريقيا

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الجهود المُكثفة التي قامت بها سفارة جمهورية مصر العربية في جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الماضية، بالتعاون مع السلطات الجنوب إفريقية وكبار مسؤولي الحكومة، وأكاديمية ATIS للطيران المدني في جنوب إفريقيا والجهات الأمنية وأسر الطالبين المصريين، مؤمن هيثم كامل جابر وفادي سعيد الهادي محمد محمود، الدارسين بالأكاديمية اللذين تم اختطافهما فجر السبت 14 مايو 2022، عن الإفراج عنهما بنجاح مساء يوم الجمعة 10 يونيو 2022.

واستقبل أحمد الفاضلي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب إفريقيا، الطالبيّن المصريين واطمأن على أنهما في حالة صحية جيدة، كما اتصل بأسرتيهما لطمأنتهما.

وقال الفاضلي إن مُتابعة السفارة لتفاصيل الحادث وتطوراته بشكل يومي جرت على أكثر من مستوى، ومع أكثر من جهة، سواء في جنوب إفريقيا أو في مصر، وإن تضافر تلك الجهود أثمر بنجاح عن عملية الإفراج عن الطالبين المُختطفين.

وأوضح الفاضلي أن السفارة فضلت التزام الصمت التام مع وسائل الإعلام منذ وقوع حادث اختطاف الطالبين المصريين حفاظاً على سلامتهما ولضمان سير عملية الإفراج عنهما بسلاسة وأمان، مؤكدًا بأن تسريب أية معلومات حول هذا الحادث وتطوراته كان من شأنه تعريض حياة الطالبيّن المُختطفين للخطر.

كما ثمّن السفير أحمد الفاضلي اهتمام السلطات الجنوب إفريقية بهذه القضية على المستويين الرسمي وغير الرسمي، قائلًا إن حرص السلطات الجنوب إفريقية على إبداء كل سبل التعاون الصادق حول التعامل مع هذا الموقف كان له أثر كبير في حسن وسرعة إتمام عملية الإفراج عن الطالبين المصريين.

كما أعرب الفاضلي عن تقدير السفارة المصرية لاهتمام عدد من ممثلي المُجتمع الجنوب إفريقي ممن أبدوا قلقهم من وقوع الحادث، وأعربوا عن تقديرهم لجهود السفارة لإعادة الطالبين إلى ذويهم، مؤكدًا بأن هذا التضامن الجنوب إفريقي يعكس صلابة العلاقات التي تربط مصر وجنوب إفريقيا في الوقت الذي تشهد فيه هذه العلاقات دفعة قوية إلى الأمام.

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