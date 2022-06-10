تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي

المصدر: وكالات

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نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة النقل قولها اليوم الجمعة إنه تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي نتيجة توقف بعض التجهيزات الفنية.

وقالت وزارة النقل السورية إن تعليق الرحلات جاء "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة". إلا أن موظفاً في المطار صرّح من دون الكشف عن هويته "تأثر المطار بالقصف الإسرائيلي واضطررنا الى تأجيل كافة الرحلات لمدة ساعة على الأقل" تزامناً مع تأكيد مسؤول في شركة طيران عربية في المطار أن "القصف الإسرائيلي استهدف مدرج الهبوط".

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