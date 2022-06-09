الرئيس العراقي: الاعتداء الذي تعرضت له أربيل عمل إجرامي مدان

المصدر: د ب ا

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وصف الرئيس العراقي برهم صالح الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق مساء الأربعاء بأنه "عمل إجرامي مُدان".

وقال صالح في تغريدة له على "تويتر" إن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مُدان ومستنكر يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين".

وأضاف أنه "يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار، ولابد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة وأجهزتها الأمنية ضد الخارجين عن القانون".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هذا الاعتداء "يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة".

وقال الكاظمي خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن "الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة". حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن "الحكومة العراقية ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار".

من جانبه أكد بارزاني أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.

وبحسب البيان فإن الاتصال شهد التأكيد على أن "الاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل، وخلط الأوراق ونشر الفوضى".

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان مساء الأربعاء أن ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة شمالي أربيل.

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