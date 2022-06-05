هدية رئاسية للحجاج في الجزائر

المصدر: الجزائر - البيان، وكالات

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وافق مجلس الوزراء الجزائري الذي ترأسه، اليوم الأحد، الرئيس عبد المجيد تبون، على دعم تذكرة سفر الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، والمتضمن لنتائج الاجتماع، فقد تم خفض تكلفة الحج لهذا الموسم بـ 100 ألف دينار، كما وجه الرئيس تبون تعليماته، لوزير النقل بتعويض الحجاج، الذين دفعوا سعر التذكرة، ضمن التكاليف الإجمالية للحج.

وأعلن المدير العام للديوان الوطني الجزائري للحج والعمرة أحمد سليماني أن عدد الحجاج الذين سجلوا أنفسهم عبر البوابة الرقمية للديوان، ودفعوا تكلفة الحج لحد الآن بلغ 14 ألف شخص من أصل الحصة المخصصة للجزائر هذا العام والمقدرة بـ18697 حاجاً، وقال سليماني خلال مشاركته ضمن برنامج «ضيف الدولية» بالإذاعة، إن الجزائريين ما زالت أمامهم مهلة الأيام الأربعة الإضافية، التي قررها الديوان، وتنتهي الأربعاء، لتسجيل أنفسهم عبر البوابة الإلكترونية، والتوجه إلى مقرات الدوائر الولائية من أجل الإسراع في استكمال جميع الخطوات الإدارية المعمول بها والخاصة بعملية الحج، ومنها حجز تذاكر السفر عبر المنصة الرقمية.

وطمأن سليماني الحجاج بأن البعثة الجزائرية حجزت أفضل الخدمات هذا الموسم، وقال: إنه وبتوجيهات حكومية قام الديوان بحجز فنادق وأماكن الإقامة قريبة جداً من الحرم سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة.

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