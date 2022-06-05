مشاورات يمنية جديدة برعاية أممية اليوم في عمّان

المصدر: عمّان - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، جولة مشاورات جديدة برعاية أممية، بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، بشأن فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات. وقال مصدر حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه «إن هذه الجولة ستعقد بشكل مباشر بين الوفدين، وهي امتداد لجولة المشاورات السابقة الخاصة بهذا الملف». وأوضح المصدر أن الحوثيين «يسعون منذ الجولة الأولى للمشاورات، إلى التملص من اتفاق فتح طرق تعز من خلال طرح أفكار لفتح طرق فرعية لا تسهم في التخفيف من معاناة سكان المدينة المحاصرة من قبلهم منذ سنوات». وأكد المصدر أن الفريق الحكومي يرفض جميع الإجراءات أحادية الجانب التي يقوم بها الحوثيون بشأن فتح منافذ فرعية في تعز (جنوب غربي البلاد)، مشيراً إلى أن استمرارها «يهدد بإفشال حلحلة هذا الملف».

وترعى الأمم المتحدة منذ نهاية مايو الماضي، جولة مشاورات في عمّان، بشأن فتح الطرق المغلقة في تعز وباقي المحافظات اليمنية، تنفيذاً لبنود الهدنة التي مددت في الثاني من يونيو الجاري، وتستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل. وانتهت جولة المشاورات السابقة الشهر الماضي في عمّان، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فتح الطرق المغلقة في تعز.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز