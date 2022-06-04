ليبيا.. منحى جديد في الصراع بين الحكومتين

المصدر: طرابلس - وكالات

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اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بـ«التسبب في إفشال انتخابات ديسمبر الماضي»، عندما «لم يلتزم بقوانين مجلس النواب وترشح للانتخابات الرئاسية، متجاوزاً تعهده بعدم الترشح للرئاسة»، وفق قوله.

وعبر باشاغا عن رفضه فكرة «إجراء الانتخابات البرلمانية فقط»، معتبراً أن اتخاذ هذا المنحى في هذه المرحلة «سيؤدي إلى كارثة في البلاد»، ومطالباً بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

جاءت تصريحات باشاغا خلال لقاء جمعه السبت في سرت رفقة نائبيه مع عدد من أهالي وقيادات ونخب مدينة مصراتة، قال فيه «لم يكن هناك رضا دولي لتحقيق الحوار الليبي، لكن ما يهمني هو رضا المواطن الليبي، ونقل ليبيا إلى التنمية والازدهار». واتهم باشاغا منافسيه بـ: «العمل من أجل مصالحهم الخاصة فقط، دون أي اهتمام بالوطن»، خاتماً بالخصوص: «نحن الليبيون لا نملك مفراً آخر، فهذه حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا. أما هؤلاء فلديهم جنسيتان».

وفي سياق متصل، طلبت الحكومة المكلفة، البعثات الدبلوماسية في الخارج بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عنها.

جاء ذلك في خطاب وجهه حافظ قدور وزير الخارجية الليبي في الحكومة المكلفة، إلى القائمين على البعثات الدبلوماسية بالخارج، طلب منهم التعامل فقط مع حكومة باشاغا، محذراً كل المخالفين لهذه التعليمات بالمتابعة القانونية.

في غضون ذلك، طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط في ليبيا الليبيين بشأن توافر الوقود ودعتهم إلى عدم التزاحم أمام محطات توزيع الوقوع.

وقالت الشركة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إنها مستمرة وبوتيرة عمل اعتيادية بتزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية من وقود البنزين والديزل من مستودعي الزاوية ومصراتة للنفط. وأضافت أن الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة تشهد سعات تخزينية مطمئنة، خاصة أن الاستلامات وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي والنواقل النفطية وعلى كامل الساحل الليبي، تسير وفق العمليات المجدولة مسبقاً.

وأشارت إلى ارتفاع ساعات طرح الأحمال والذي زاد من عملية الازدحام داخل المحطات بهذا الشكل الملحوظ بالرغم من توفر طاقة بديلة لمعظم المحطات، لافتة إلى أنها تعلن لجميع شركات التوزيع وجمعيات النقل باستمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة. وأوضحت الشركة أن خمس محطات تابعة لها داخل العاصمة تعمل على مدار الساعة لتوفير البنزين والديزل، مناشدة الجهات الأمنية والمختصة والمواطنين التعاون من أجل حلحلة هذا المختنق العابر.

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