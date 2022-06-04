مقتل عسكري وإصابة 5 خلال عملية دهم في لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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أعلن الجيش اللبناني، أمس، مقتل عسكري وإصابة خمسة آخرين، أثناء عملية دهم نفذتها قوة في حي الشراونة القريب من مدينة بعلبك في البقاع الشمالي، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين الخطرين. واستقدم الجيش اللبناني المزيد من التعزيزات العسكرية، واستعان بمروحية وطائرة استطلاع لتحديد مواقع المطلوبين الفارين، وعمل على محاصرة مجموعة منهم. ووقعت اشتباكات مسلحة في الحي المذكور بين دورية تابعة للجيش وعدد من المطلوبين، خلال تنفيذها عمليات دهم وتوقيف عصابة ترويج مخدرات. وقالت مصادر مطلعة إنّ بلدة بوداي شمال شرق بعلبك أعلنت عن مقتل ابنها العسكري في الجيش اللبناني زين العابدين عجاج شمص، بعد الاشتباكات مع المطلوبين في الشراونة.

وفيما تضاربت المعلومات حول إصابة المطلوب علي زعيتر الملقب بـ«أبو سلة»، وفراره من المنطقة أثناء مطاردته لساعات من قبل الجيش في حي الشراونة، نفت مصادر أمنية المعلومات التي تحدثت عن تمكنه من الهرب من الحي، مشيرة إلى انتشار رسالة صوتية منسوبة له تفيد أنه استطاع الهرب من الطوق الذي فرضه الجيش على مكان اختبائه، لكنها غير صحيحة. وكان الجيش اللبناني أعلن صباح أمس، عبر حسابه على «تويتر»، أنّ قوة تابعة له تنفذ عمليات دهم في حي الشراونة. وأكد حدوث تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة خمسة عسكريين، من بينهم اثنان حالتهما حرجة، من جراء تعرضهم لقذيفة صاروخية أثناء الاشتباكات، كما سقط جرحى في صفوف المطلوبين.

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