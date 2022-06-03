مصر تؤكد ضرورة تحرك شامل لتنفيذ اتفاق باريس

المصدر: (شرم الشيخ - كونا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، ضرورة التحرك نحو التنفيذ الشامل والفعال لاتفاق باريس بشأن التغير المناخي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ تعهدات المناخ التي أعلنت عنها شتى الدول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شكري أمام جلسة بعنوان «الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر الأطراف: التحول نحو الاقتصاد الأخضر»، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد من الوزراء وممثلي مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

واستعرض شكري رؤية مصر لهذه الدورة التي تستضيفها وتترأسها خلال نوفمبر المقبل، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهود من قبل مختلف الأطراف «خاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية وتوفير تمويل المناخ».

وأوضح أن المؤتمر المرتقب يستهدف البناء على الزخم الذي تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في «غلاسكو» لتحقيق المزيد من التقدم في جميع هذه الموضوعات. وأكد «ضرورة تكاتف جهود مختلف الأطراف من أجل تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس»، معرباً عن حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي من دول ومنظمات وقطاع خاص ومؤسسات مالية ومجتمع مدني ودوائر أكاديمية. ونوه شكري بأهمية استناد عمل المناخ الدولي إلى آخر ما توصل إليه العلم حول ظاهرة تغير المناخ.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز