الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين

المصدر: عدن - البيان

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أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غروندبورغ، استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي، على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن، لشهرين إضافيين. وتدخل الهدنة المجددة حيِّز التنفيذ، عند انتهاء الهدنة الحالية، اليوم، الموافق 2 يونيو، في الساعة 7 مساءً بتوقيت اليمن. تم تمديد الهدنة، وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 2 أبريل.

وقال بيان صدر عن المبعوث: شهد اليمنيون الفوائد الملموسة للهدنة خلال الشهرين الماضيين. فقد انخفض عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير، ودخل المزيد من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، واستأنفت الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد ما يقرب ست سنوات على الإغلاق. بالإضافة إلى ذلك، اجتمعت الأطراف وجهاً لوجه، تحت رعاية الأمم المتحدة، للمرة الأولى منذ سنوات، لإحراز تقدم نحو فتح الطرق في تعز، وفي محافظات أخرى، ولتنفيذ آليات خفض التصعيد العسكري على مستوى البلاد.

وأضاف: "أشيد باتخاذ الأطراف هذه الخطوات، وبموافقتهم على تجديد الهدنة. تمثل الهدنة تحولاً كبيراً في مسار الحرب، تم تحقيقه من خلال اتخاذ قرار مسؤول وشجاع من قبل الأطراف. ولا بد من اتخاذ خطوات إضافية، لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لا سيما في ما يتعلق بفتح الطرق، وتشغيل الرحلات التجارية. وستتطلب مثل هذه الخطوات قيادة ورؤية لليمن كله. وتعهد بالعمل مع الأطراف، لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملةً، والتوجه نحو حل سياسي مستدام لهذا النزاع، يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين المشروعة، رجالاً ونساءً.

وعبّر عن امتنانه لدعم المجتمع الدولي في تنفيذ وتجديد الهدنة. وتقديريه أيضاً لمصر والأردن، على دعمهما في تسيير الرحلات التجارية الدولية من مطار صنعاء. وأنه، ومن خلال الموافقة على تنفيذ الهدنة وتجديدها الآن، فإن الأطراف قدموا بصيص أمل لليمنيين، بأنه من الممكن إنهاء الأزمة، واستغلال الزخم المتاح لتوفير مستقبل يعم فيه السلام في اليمن.

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