الإعلان عن تعليق جلسات التحضير للتشاور السياسي في موريتانيا

المصدر: د ب ا

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أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية يحيى ولد أحمد الوقف مساء أمس الأربعاء تعليق التشاور الجاري مع الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي بنواكشوط إن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية بطلب من الأحزاب لمواكبة العملية وبعد تقييم للأوضاع الحالية ومواقف بعض القوى السياسية وحفاظا على جو التهدئة بالبلد رأت أن اللحظة تتطلب تعليق العملية بالكامل لأن الظروف الحالية غير مواتية للتشاور أو الحوار بين الأطراف السياسية بالبلد.

ويأتي قرار تعليق أعمال التشاور بعد انسحاب قطب سياسي يتزعمه النائب في البرلمان بيرام ولد الداه ولد أعبيد احتجاجا على وقف الشرطة نشاطا سياسيا لحزبه قيد التأسيس.

وكان التحضير للتشاور اقترب من نهايته وكان سيناقش مواضيع المسار الديمقراطي والانتخابات والفساد والعبودية وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات والوحدة الوطنية.

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