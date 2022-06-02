العراق يتسلم 50 عنصرا ينتمون لـ "داعش" من قوات سوريا الديمقراطية

المصدر: بغداد - وكالات

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أعلنت السلطات العراقية أمس عن تسلمها من قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصراً معتقلين لديها ينتمون إلى تنظيم داعش.

وقالت خلية الإعلام الأمني للقوات المشتركة العراقية إنه من خلال التفاهمات والاتفاقات المشتركة الهادفة إلى «مكافحة عصابات داعش الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي فقد تسلمت قيادة العمليات المشتركة من قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي» مع سوريا.

وأشارت الخلية في بيان إلى أن هذه العناصر قد تم تسليمها إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأوضحت الخلية أن قيادة العمليات المشتركة «مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجميع لدحر الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم للقضاء على هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية جمعاء».

وكان العراق قد تسلم في فبراير عام 2019 من قوات سوريا الديمقراطية 280 عنصراً لتنظيم داعش شكلوا المجموعة الثانية من الدواعش التي يتم تسلمها من القوات، فيما يقدر عدد العراقيين المعتقلين لديها حوالي 500 عنصر.

وأوضحت السلطات العراقية آنذاك أنها تسلمت حتى الآن ما مجموعه 280 مقاتلاً عراقياً في تنظيم داعش من قوات سوريا الديمقراطية التي تشن آخر حملاتها لطرد التنظيم من آخر معاقله في شرق سوريا.

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