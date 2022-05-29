مصر.. السجن 15 سنة لعبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حكم القضاء المصري، اليوم، بالسجن المشدد 15 سنة على عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان.

وشمل الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات القاهرة 6 آخرين، كما عاقبت المحكمة 15 آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت متهمين بالسجن المشدد لمدة 10سنوات في اتهامهم بـ«نشر أخبار كاذبة»، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم».

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم، والدكتور علي حسن عمارة، ووائل عمران، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

كان ممثل النيابة تلا أمر الإحالة في الجلسة السابقة، موضحاً أن النيابة العامة تتهم كلاً من إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومحمود عزت إبراهيم، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح، عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان، مسؤول المكتب الإداري للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي، أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام، ونجل القيادي أبو الفتوح أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد علي القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، وحسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبد العاطي حميد، وأحمد ياسر على عبدالحفيظ، وعطية عاشور بريك القطيفي، في غضون عام 1992 حتى عام 2018 بنحو:

أولاً: أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ثانياً: المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام بند (أولاً) مع علمهم بأغراضها.

ثالثاً: المتهمون من الأول حتى العاشر ومن التاسع عشر حتى الأخير: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة للجماعة الإرهابية الواردة بالبند أولاً بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووفروا ملاذا آمنا للإرهابيين.

رابعاً: المتهمون الثالث والتاسع عشر والعشرون أيضاً قاموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية، بأن أعد ووفر المتهم الثالث مقرا لتلقى التدريبات، وعقد المتهمان التاسع عشر والعشرون دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الحادي والعشرين حتى الأخير على كيفية استخدام الأسلحة النارية.

خامساً: المتهمون من الحادي والعشرين حتى الأخير أيضاً: تلقوا التدريب والتعليم بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بأن تلقوا الدورات التدريبية المتخصصة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

سادساً: المتهم الثالث حاز وأحرز مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة موضوع الاتهام أولاً، وكانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها.

سابعاً: المتهمان الثالث والثامن عشر، وهما مصريان، أذاعا عمداً في الخارج والداخل أخباراً وبيانات وشائعات كاذبة، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما روَّجا بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بالقول.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز