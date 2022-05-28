«فتح الطرق» في اليمن.. تمديد المشاورات ومقترح أممي لتجاوز الخلافات

المصدر: عدن - البيان

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ذكر مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن أنه وضع مقترحاً لإعادة فتح الطرق إلى مدينة تعز، بعد ثلاثة أيام من النقاشات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وأن كل طرف سيجتمع لمناقشة ذلك المقترح لإقراره. وفي بيان وزعه مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أعلن اختتام جولة أوليّة من النقاشات بين الطرفين في العاصمة الأردنية عمّان، لفتح طرق رئيسة في تعز ومحافظات أخرى، وذلك بموجب اتفاق الهدنة الذي أُبرِمَ بوساطة أممية. وقال إن مقترح وضع لإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، بناءً على النقاشات التي استمرت لثلاث أيام والخيارات التي طرحت من قبل الطرفين.

وأضاف: «انه لأمر واعد مبادرة الطرفين باللقاء وجهاً لوجه لمناقشة مسألة فتح الطرق للمرة الأولى منذ سنوات». ودعاهم «الآن إلى اختتام مداولاتهم الداخلية بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني» وتابع إنَّ «أهمية رفع القيود عن حرية حركة الناس والبضائع لا تقتصر على الأثر الإيجابي المتمثل برفع وطأة المعاناة عن اليمنيين وإنعاش اقتصادهم، بل سوف يساعد في تعزيز الثقة في العملية السياسية أيضاً» حيث شارك في النقاشات أيضاً فاعلون من المجتمع المدني ووسطاء محليون معظمهم من تعز من خلال تقديم خيارات عملية لفتح الطرق تستند إلى نظرتهم الخاصة وخبراتهم.

ومددت المشاورات اليمنية الخاصة بفتح الطرقات والجارية في العاصمة الأردنية، بسبب استمرار الخلافات بين ممثلي الحكومة والحوثيين حول الطرق التي ينبغي فتحها إلى تعز، بعد أن كان مقرراً أن تنتهي هذه المشاورات مساء السبت.

وقالت مصادر مشاركة في المحادثات لـ«البيان» إن المبعوث الأممي واصل صباح ومساء السبت لقاء ممثلي الحكومة والحوثيين بصورة منفردة وبشكل جماعي بهدف تجاوز الخلافات الأخيرة على الاتفاق وبالذات ما يتصل بأي الطرق الرئيسة التي سيتم فتحها، والترتيبات الأمنية المطلوبة لذلك، بعد أن اقترح الحوثيون فتح إحدى الطرق الرئيسة ومعبر آخر، في حين تمسك ممثلي الجانب الحكومي بطلب فتح كل الطرق المؤدية إلى المدينة والتي كانت مفتوحة عام 2015 قبل إغلاقها الحوثيين.

وقال رئيس وفد الحكومة الشرعية إلى المشاورات عبد الكريم شيبان في تصريح وزعه على الصحافيين مساء السبت إن المشاورات والمناقشات لا تزال مستمره، حول رفع المعاناة عن أبناء تعز وفتح الخطوط الرسمية، وأن الجانب الحكومي قدم رؤية كامله لغرودنبورغ والتي تنص على فتح الطرق الرئيسة التي تربط تعز ببقية المحافظات، وأكد أنهم في انتظار نتيجة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإقناع الحوثيين للموافقة عليها.

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