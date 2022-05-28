السودان.. مقتل متظاهر ومسؤول يشدد على ضرورة حفظ الأمن

المصدر: الخرطوم - سونا، أ.ف.ب

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قتل متظاهر سوداني، السبت، خلال احتجاجات جديدة شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم للمطالبة بـ«حكم مدني». وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن متظاهراً قتل «إثر إصابته برصاص حي في مواكب منطقة الكلاكلة» في جنوب الخرطوم.

من جهة أخرى، شدد والي ولاية «محافظة» وسط دارفور المكلف سعد آدم بابكر على ضرورة حفظ الأمن ومحاربة الظواهر السالبة بالولاية، مؤكداً شروع حكومة وسط دارفور في تشكيل قوة عسكرية مشتركة لحسم التفلتات الأمنية والظواهر السالبة بمحليات وادي صالح الكبرى.

جاء ذلك في ختام جولته التفقدية لمحليات الولاية الجنوبية التي استهلها مطلع الأسبوع الماضي بمحلية أم دخن، ووقف من خلالها على مجمل التحديات التي تواجه عمل تلك المحليات، حيث اطمأن سيادته على مجمل الأوضاع بمحلية وادي صالح والترتيبات الجارية لحماية الموسم الزراعي من خلال فتح المسارات وترسيم الحدود منعاً للاحتكاكات بين المزارعين والرعاة.

كما عقد والي وسط دارفور المكلف اجتماعاً مشتركاً برئاسة محلية بندسي، ضم لجنة أمن الولاية والمدير التنفيذي للمحلية، ومديري المؤسسات بالولاية، وأعيان الإدارة الأهلية، وأكد آدم بابكر أن الاجتماع تناول الوضع الأمني بالمحلية ومراجعة الأداء الإداري للربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى طرق معالجة التحديات التي تجابه المحلية، المتمثلة في الأمن والمياه والتعليم والصحة، كما استعرض الاجتماع الترتيبات الجارية لإنجاح الموسم الزراعي.

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