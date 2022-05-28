الرئيس المصري يؤكد أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في التحول الرقمي

المصدر: وام

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع، وأهمية مساعدة الشباب على مواكبة التطورات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد الدورة "45" لمجلسهم بالقاهرة.

وشدد السيسي على أن قطاع الشباب يمثل بعداً أساسياً للأمن القومي للدول وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام كهدف رئيسي، ويوفر عوامل التقدم والنجاح. واقترح الرئيس السيسي في ختام اللقاء إطلاق عام 2023 عاماً للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة.

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