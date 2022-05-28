الإرهاب في المنطقة.. معدلات متفاقمة

المصدر: إعداد - محمد خالد، غرافيك - حسام الحوراني

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تُسجل المنطقة العربية تنامياً مقلقاً في عدد العمليات الإرهابية المسجلة منذ بداية العام الجاري، آخذة في منحناها المتصاعد مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليتواصل نزيف الدماء وسقوط الضحايا بين قتلى ومصابين في بلدان عربية عدة، لم ينج منها سوى 11 دولة فقط.







209 عمليات إرهابية خلال الربع الأول من 2022 مقارنة بـ 169 في الفترة ذاتها من 2021







463 قتيلاً جراء العمليات الإرهابية







30.4% من القتلى مدنيين من بينهم نساء وأطفال بإجمالي 141 شخصاً







86 عملية إرهابية شهدها الصومال في الربع الأول من العام الجاري (كأكثر الدول العربية تعرضاً للهجمات)







13 عملية إرهابية في دول المغرب العربي وشمال أفريقيا ما يمثل 6.2% من إجمالي العمليات







904 عمليات إرهابية شهدتها المنطقة في 2021







1799 عدد ضحايا الإرهاب العام الماضي







المصدر: مرصد الإرهاب الصادر عن مؤسسة ماعت بالقاهرة





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