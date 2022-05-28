مجلس الأمن يدعو لسرعة تشكيل حكومة عراقية

المصدر: نيويورك - وكالات

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دعا مجلس الأمن إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة في العراق ومدد عمل البعثة الأممية فيه عاماً آخر.. فيما أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم دعم ومساعدات لأربعة ملايين عراقي.

ومدد المجلس تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لمدة سنة إضافية حتى مايو 2023 مع الاحتفاظ بمهامها الأساسية. وطلب المجلس من الممثلة الخاصة للأمين العام للعراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت إعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية مع مراعاة مدخلات المجتمع المدني ومشاركة كاملة ومتساوية والهادفة للمرأة. وأكد على ضرورة «تشكيل حكومة جديدة بسرعة وسلمية، لتحقيق الأولويات الوطنية للشعب العراقي».

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