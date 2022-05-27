أمر قضائي بحظر سفر زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي

المصدر: البيان

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قال مسؤول قضائي لوكالة رويترز إن قاضيا تونسيا أصدر أمرا بحظر سفر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي خارج البلاد.

وذكرت رويترز أن القاضي التونسي أمر، اليوم الجمعة، بحظر سفر عدة أشخاص، بينهم زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي.

ولم يفصح المصدر القضائي عن أسماء الأشخاص الآخرين، الذين صدر الأمر في حقهم، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ونفى الغنوشي عندما اتصلت به رويترز علمه بأي حظر من هذا القبيل.

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس، منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.

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