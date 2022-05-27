حقيقة استبعاد الطلاب المصريين من الالتحاق بكلية الطب

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة استبعاد عدد من الطلاب المصريين من الالتحاق بكلية طب قصر العيني نتيجة قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين، بحسب أنباء انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً عدم صحتها.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الوافدين المقبولين من الجنسيات العربية والأجنبية لا يؤثر في العدد المقرر قبوله من الطلاب المصريين في أي من الجامعات الحكومية.

وأشارت إلى أن تنسيق الطلاب المصريين من خريجي الثانوية العامة المصرية أو الشهادات العربية والأجنبية يتم وفق قواعد المجلس الأعلى للجامعات.

ولفتت إلى أن تنسيق الطلاب الوافدين مستقل تماماً عن تنسيق الطلاب المصريين، داعيةً الجميع إلى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات.

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