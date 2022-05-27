لبنان.. انتخاب رئيس مجلس النواب الثلاثاء

المصدر: بيروت - وكالات

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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إلى عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب. يذكر أن مجلس النواب يجتمع بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وذلك في مهلة أقصاها 15 يوماً من بدء ولايته. وتتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين. وأجريت في 15 مايو الجاري عملية اقتراع اللبنانيين المقيمين لانتخاب 128 نائباً يمثلون اللبنانيين لمدة أربع سنوات في البرلمان اللبناني. وأمس، أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اوشا راو - موناري أن الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية لتحقيق التنمية المستدامة والإصلاحات الإنمائية المطلوبة.

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