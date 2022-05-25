النزاع يتصاعد على صادرات النفط في العراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

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احتدم الصراع حول النفط العراقي بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق، في ظل محاولات مستمرة من الجانبين في السيطرة على الصادرات.

وطلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلاً من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم. فيما حذّرت حكومة كردستان من أنها لن تتخلّى عن سيطرتها على صادرات النفط، مؤكدة أن حكم المحكمة اعتداء على سيادتها المنصوص عليها في الدستور العراقي.

وقال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أمس إن الإقليم يرفض الحكم الصادر من محكمة في بغداد بشأن أنشطته في مجال النفط، بينما أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، أن الحكومة ستلجأ لفرض عقوبات اقتصادية على الإقليم بسبب عدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز.

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