عاصفة ترابية تضرب العراق والكويت والسعودية

المصدر: بغداد، الرياض، الكويت - وكالات

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بعد أقل من أسبوع من موجة عواصف ترابية شديدة شهدتها المنطقة، ضربت مجدداً عواصف ترابية العراق والسعودية والكويت، حيث أغلقت بغداد جميع المطارات الدولية والمحلية وأعلنت عطلة رسمية، فيما أعلنت الكويت التوقف المؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، بينما تأثرت المدن الشرقية في السعودية بعواصف ترابية وحذرت من رياح تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة.

وفي العراق، أعلنت وزارة النقل العراقية إيقاف حركة الرحلات الجوية في مطارات العراق كافة لانعدام مستوى الرؤية، وقالت في بيان إن هذا الإجراء اتخذ لانعدام مستوى الرؤية الذي وصل إلى 100 متر.

وأشار الناطق باسم الوزارة حسين جليل إلى أن العاصفة الرملية ضربت محافظات البلاد الشمالية والجنوبية، وأوضح أن هذه العاصفة الترابية تعتبر إقليمية كونها تؤثر على العراق والكويت، وحذر المواطنين من الخروج من منازلهم فيما تم تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية.

وفي الكويت، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني التوقف المؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي، بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد، وأضافت أنه ستجري جدولة مواعيد الرحلات في حال تحسن الرؤية وعودة حركة الطيران.

ووصلت العاصفة الترابية أمس إلى المناطق السكنية في الكويت، مثل الشويخ والري والخالدية وغطّت طبقات الرمال الصفراء أمس المباني، فيما أعلن اتحاد كرة القدم تأجيل المباراة النهائية لكأس أمير الدولة التي كانت مقررة أمس، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وفي السعودية، أعلن المركز الوطني للأرصاد أن المدن الشرقية تأثرت بعواصف ترابية مع نشاط في الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وقال إن العاصفة الترابية أثرت أيضاً على بعض المناطق في الرياض.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أمس، هبوب رياح بسرعة تصل إلى 55 كلم/‏‏‏س، واحتمال تكون عاصفة ترابية على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل مع تأثر مناطق تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة بالأتربة المثارة وارتفاع الأمواج.

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