الأمن العراقي يعتقل 21 عنصراً من تنظيم «داعش»

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اعتقلت السلطات الأمنية في العراق، أمس، 21 متشدداً من تنظيم داعش الإرهابي، خلال عمليات متفرقة. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن «مفارز الجهاز، وبعد استحصال الموافقات القضائية، ألقت القبض على ستة إرهابيين، في محافظة نينوى كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة».

كما تمكنت القوات العراقية، وفقاً للبيان، من «تفكيك شبكة إرهابية في محافظة الأنبار، تضم خمسة عناصر إرهابية، ينتمون إلى ما يسمى قاطع الأنبار، ويعملون بصفة مفرزة أمنية». ولفت البيان إلى «إلقاء القبض على أربعة من العناصر الإرهابية في محافظة ديالى، اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في منطقة جبال حمرين».

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